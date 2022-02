Iscrizioni a scuola, i licei scelti dal 51% dei lombardi

Pochi studenti scelgono il liceo classico in Lombardia: appena il 4,2% contro la media nazionale del 6,2% e punte oltre il 9% in Sicilia, Lazio e Calabria. Lo si evince dai dati sulle iscrizioni alle scuole secondarie superiori per l'anno 2022/2023, diffusi dal ministero dell'istruzione e divisi su base regionale.

Il 51,8% degli studenti lombardi, piuttosto in linea col trend nazionale, ha scelto un liceo: la media nazionale è del 56,6%. Il liceo preferito dai lombardi è lo scientifico (12,6%) a cui segue lo scientifico con opzione scienze applicate (10,2%). Terzo classificato è il liceo linguistico (6,8%), poi l'artistico e il liceo delle scienze umane (entrambi al 6,2%). Al sesto posto in Lombardia il liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale (4,3%), settimo il classico (4,2%). Chiudono lo scientifico ad indirizzo sportivo, l'europeo e il musicale. A livello nazionale, la classifica dei licei vede sempre in testa scientifico e scientifico scienze applicate, poi linguistico, scienze umane e classico.

Tornando alla Lombardia, gli istituti tecnici sono preferiti dal 35,9% degli studenti, contro il 30,7% nazionale. L'indirizzo tecnologico è scelto dal 22,5%, l'economico dal 13,4%. Infine gli istituti professionali sono scelti dal 12,3% degli studenti.