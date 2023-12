In Lombardia gli istituti professionali e tecnici potranno durare quattro anni (al posto di cinque)

Quattro anni di scuola, invece che cinque. Parte la sperimentazione negli istituti professionali e tecnici della Lombardia che diminuisce di un anno il percorso scolastico per poi permettere l’accesso diretto ai due anni di Its Academy. L’obiettivo è quello di permettere ai giovani di entrare nel mondo del lavoro in maniera più rapida e agevolata con percorsi formativi di qualità.

Il progetto coinvolge gli istituti meritevoli degli investimenti derivanti dal Pnrr. L’iniziativa comprende anche l’internazionalizzazione delle scuole partecipanti con certificazioni specifiche e la metodologia Clil.

Gli istituti potranno presentare la domanda entro l’8 gennaio. Le reti, formate da istituto, istituzione formativa leFp e da un Its Academy, saranno costituite dalla regione con l’ufficio scolastico entrando nella selezione nazionale.

“Con la delibera approvata nei giorni scorsi che avvia questo primo livello di sperimentazione vogliamo dare maggiori opportunità di futuro ai nostri giovani e un più adeguato indirizzo ai loro talenti, professionalità, passione e desideri. Allo stesso tempo, puntiamo a ridurre il divario esistente tra l'offerta formativa e le reali necessità delle imprese, il famoso mismatch”, spiega Simona Tironi, assessora all’istruzione, formazione e lavoro.