It-alert, la Regione avverte: "Occhio alle app fake, sono virus"

Per usare It-alert non c'è bisogno di scaricare un'applicazione sul telefono. Sembra scontato, ma negli ultimi giorni si stanno diffondendo applicazioni fake che utilizzano il nome di It-alert oppure frasi come "allarme terremoto" per invogliare gli utenti a scaricarle. Si tratta invece di malware o virus, che poi prendono il controllo dello smartphone.

La protezione civile nazionale ha lanciato l'allarme avvertendo gli utenti (per ora, pare, solo Android) di non scaricare queste applicazioni, che risultano poi pericolose, sottolineando che il vero sistema di It-alert manda messaggi a tutti i telefoni presenti in un determinato luogo, in automatico, senza dover scaricare alcunché.

Lo stesso messaggio è stato rilanciato anche dall'assessore regionale lombardo alla protezione civile, Romano La Russa: "Il dipartimento della protezione civile - avverte La Russa - invita alla massima attenzione, ricordando che l'unico sito ufficiale è it-alert.gov.it, che non esiste al momento alcuna app It-alert e che qualsiasi applicazione ne riproponga la dicitura è sicuramente malevola e potenzialmente dannosa".