Nuovi test IT-Alert in Lombardia: chi riceverà il messaggio e quando

Nuovi test IT-Alert in Lombardia. Dal 25 al 27 giugno e poi il 3 luglio si svolgeranno nuove prove per il sistema di allarme pubblico sul rischio di incidente rilevante in uno stabilimento industriale e sul rischio collasso di grandi dighe. Il sistema, attivo da febbraio, necessita di un'ottimizzazione per cui è necessario comunque effettuare prove periodiche. Prove utili non solo al perfezionamento tecnologico, ma anche per tenere alta l'attenzione della popolazione.

Il calendario per la Lombardia

In quelle giornate, dunque, si potrebbe ricevere un messaggio con la parola "Test" il che indicherà che è in corso la verifica della funzionalità del sistema. Il messaggio di prova arriverà sui cellulari accesi e con connessione telefonica di coloro che si troveranno nelle aree target, secondo il seguente calendario:

25 giugno 2024

Lombardia - Incidente industriale rilevante

Ore 9 - A2A Ambiente S.P.A., Corteolona (PV)

Ore 10 - Eni S.P.A., Sannazzaro de Burgondi (PV)

Ore 11 - Sicor S.R.L., Villanterio (PV)

Ore 12 - Innocenti Depositi, Lodi

Lombardia - Incidente industriale rilevante Ore 9 - A2A Ambiente S.P.A., Corteolona (PV) Ore 10 - Eni S.P.A., Sannazzaro de Burgondi (PV) Ore 11 - Sicor S.R.L., Villanterio (PV) Ore 12 - Innocenti Depositi, Lodi 27 giugno 2024

Lombardia - Incidente industriale rilevante

Ore 9 - Mariani s.r.l., Lodi

Ore 10 - Autotrasporti Corsini, Tavazzano con Villavesco (LO)

Ore 11 - Nord Chemical Products, Guardamiglio (LO)

Ore 12 - Number 1 Logictics, Secugnago (LO)

3 luglio 2024

Lombardia - Incidente industriale rilevante

Ore 9 - Italmach Chemical Spa, Arese (MI)

Ore 10 - Industriale Ese Srl, Arluno (MI)

Ore 11 - Olon Spa, Rodano (MI)

Ore 12 - Rainoldi S.R.L., Levate (BG)

Il contenuto dei messaggi

IT-Alert ha elencato i diversi messaggi che verranno inviati a seconda del rischio. Per lo scenario di incidente rilevante in uno stabilimento industriale il testo della notifica che la popolazione coinvolta riceverà sarà il seguente:

TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Mentre per lo scenario di collasso di una grande diga sarà:

TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST