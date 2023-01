Inaugurato alla Iulm un laboratorio di intelligenza artificiale

Taglio del nastro. Mercoledì nel Campus dell’università Iulm di Milano, al piano terra dell’edificio 2 di via Carlo Bo, è stato inaugurato "Iulm Ai Lab", il nuovo laboratorio dedicato all’intelligenza artificiale dell’ateneo milanese.

Così, si legge in una nota dell'università, "in modo ancora più concreto, alla Iulm i saperi umanistici e le competenze tecnologiche d’avanguardia si uniscono in un mix virtuoso grazie a Iulm Ai Lab. Nato da un’intuizione del professor Guido Di Fraia, prorettore all’innovazione e all’intelligenza artificiale dell’ateneo e presidente della struttura, il laboratorio tecnologico è il primo all’interno di un’Università non Stem".

"Tra le attività di Iulm Ai Lab vi è quella dedicata alle applicazioni dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie collegate al mondo dell’arte che sono state messe in pratica in un’esperienza multisensoriale che è stata fatta vivere nell’auditorium dell’ateneo agli ospiti: un attore della compagnia teatrale Naufraghi Inversi ha recitato alcuni stralci della Divina Commedia accompagnato da immagini costruite con una Ai e da una colonna sonora generata a sua volta con algoritmi di Ai", proseguono dall'ateneo.

Il laboratorio, spin off di Ateneo, "oltre a svolgere attività di ricerca accademica e di formazione a ogni livello, offre il proprio know how di consulenza al mondo delle imprese e della pubblica amministrazione per la progettazione e la realizzazione di soluzioni di Ai per attività di business, marketing e comunicazione", chiariscono da Iulm.

Il lab - si legge in un comunicato - "è dotato di una potenza di calcolo di rilievo, necessaria tanto a supportare la realizzazione di attività di ricerca di ateneo, quanto a consentire lo sviluppo di soluzioni tecnologiche di interesse per le aziende clienti. Le stesse macchine consentono agli studenti della nuova laurea magistrale in intelligenza artificiale, impresa e società di 'mettere le mani in pasta' nelle diverse forme di addestramento necessarie a far funzionare le Ai".