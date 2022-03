Jacopo Tissi, dopo l'addio al Bolshoi, sarà primo ballerino ospite alla Scala

Jacopo Tissi sarà primo ballerino ospite del Teatro alla Scala a partire dalla stagione 2022-2023, tornando così nel luogo della sua formazione. Pavese, classe 1995, era da pochi mesi primo ballerino del Bolshoi di Mosca, che ha lasciato due settimane dopo lo scoppio della guerra della Russia in Ucrana. Tissi tornerà comunque a danzare già a luglio alla Scala in alcune recite di 'Giselle', come guest internazionale, secondo un impegno già previsto.

Tissi era nel corpo di ballo del Bolshoi dal 2017, primo ballerino italiano a farne parte, diventando ben presto ballerino solista. Nominato "étoile" del Bolshoi la notte di capodanno 2022. Il 7 marzo ha reso pubblico l'addio al Bolshoi su Insttagram. "Sono scioccato da questa situazione che ci ha colpito da un giorno all'altro e, onestamente, per il momento, mi ritrovo impossibilitato a continuare la mia carriera a Mosca", ha scritto: "Come essere umano provo empatia verso tutte le persone e le loro famiglie che stanno soffrendo. Nessuna guerra può essere giustificata. Mai. E io sarò sempre contro ogni tipo di violenza. Non possiamo lasciare che l'odio si diffonda, anzi, il nostro mondo dovrebbe essere pieno di armonia, pace, comprensione e rispetto".

Tissi sarà anche al Teatro Arcimboldi il 7 aprile per il gala 'Pace for peace, a ritmo di danza', una serata di solidarietà all'Ucraina con tanti nomi noti della danza, tra cui la ballerina ucraina Eugenia Korshunova, prima ballerina del Teatro dell'Opera di Kyiv, scappata in auto con suo figlio ed ora insegnante al Teatro Carcano di Milano, che ha anche raccontato che il marito (ballerino anche lui) è ora al fronte: "E' un patriota e sono orgogliosa di lui".