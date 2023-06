Jared Leto scala il Castello Sforzesco di Milano senza corda né protezioni

"Ho bisogno di arrampicarmi, dovrei trovare un palazzo da scalare anche qua a Milano". Detto, fatto. Jared Leto, il 51enne cantante dei Thirty Seconds to Mars, nelle scorse ore è stato sorpreso a scalare il muro del Castello Sforzesco nel capoluogo meneghino a mani nude e senza alcun tipo di protezione o corda.

Poco prima l'artista - famoso anche per aver recitato nel film "House of Gucci" - era stato ospite a Radio Deejay per parlare del nuovo album della sua band, "It’s the end of the world but it’s a beautiful day", in uscita il 15 settembre. Proprio durante l'intervista, Leto aveva spiegato di sentire il "bisogno di arrampicami" e aveva parlato della sua amicizia con Alex Honnold, uno degli arrampicatori più famosi d'America. "Ieri nei ricordi del telefono c’era una foto di 8 anni fa, il giorno in cui ci siamo incontrati. Abbiamo scalato insieme in più occasioni, una delle ultime al Parco nazionale di Yosemite in California", aveva detto il cantante, che è effettivamente un grande appassionato di climbing.

L'ulteriore conferma arriva anche dal suo profilo Instagram, dove lo stesso Leto una settimana fa ha condiviso un video di lui che scala il suo hotel a Berlino. E ora anche a Milano ha posizionato una "bandierina". Il video di lui che si arrampica sul Castello - con jeans e maglietta neri - è finito in poco tempo sui social, diventando virale.