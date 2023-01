Cosa ci fa Jerry Calà insieme a Guè

Il comico Jerry Calà con il rapper Guè. La strana coppia compare insieme in un video pubblicato sui social per promuovere l'uscita del nuovo album del cantante di Milano, 'Madreperla', disponibile dal 13 gennaio.

La clip, che vede l'attore nei panni del direttore del Grand Hotel 'Madreperla', solo in apparenza impeccabile, ha superato in poco tempo 5 milioni di visualizzazioni. Jerry Calà conduce lo spettatore attraverso il nuovo disco, incontrando nei diversi ambienti dell'albergo famosi rapper italiani, da Sfera Ebbasta a Marracash, passando per Mahmood, Rkomi, Anna, Massimo Pericolo e, alla fine, lo stesso Guè.