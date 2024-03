Joe Barone è morto a Milano

È morto al San Raffaele di Milano Joe Barone, il dg della Fiorentina. Il manager si è spento nella giornata di martedì 19 marzo. Il manager 56enne aveva accusato un malore prima della gara della sua Fiorentina con l'Atalanta (partita poi rinviata). Soccorso nell'hotel in cui alloggiava con la squadra, il direttore generale era poi stato trasportato in ospedale con l'elicottero.

Barone ha avuto un problema cardiaco. Negli ultimi bollettini sulle sue condizioni si parlava di "condizioni cliniche critiche ma stabili". Ora la stessa società viola comunica la triste notizia: "Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il direttore generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale 'San Raffaele' di Milano".

"Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina - continua la nota - sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili".

"Tutto il mondo viola - conclude la Fiorentina - si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto".

Chi era Joe Barone

Il dirigente italo americano era il braccio destro di Rocco Commisso, racconta FirenzeToday. Nato a Pozzallo, in Sicilia, il 20 marzo del 1966, all'età di 8 anni si trasferisce con la famiglia a Brooklyn. È in America che Barone forgerà il suo carattere e svilupperà le sue capacità finanziarie. Dopo aver terminato gli studi, lavora in un istituto bancario. La vita di Barone cambia, come spesso accade, per un incontro, quello con Rocco Commisso, che lo inserisce nella sua società di telecomunicazioni, la Mediacom.

Nel 2017 diventa vice-presidente dei New York Cosmos, in seguito alla loro acquisizione da parte di Commisso. Nel 2019 poi la nuova vita in Italia, precisamente a Firenze, per gestire la quotidianità del club quando Rocco è a New York. Testimonianza che tra i due non c'era solo un grande rapporto di lavoro, ma anche di amicizia e fiducia assoluta. Era Barone infatti a rappresentare il club nei consigli di Lega, era sempre lui a occuparsi in prima persona del mercato ma pure dei progetti del Viola Park e della vicenda stadio.