Jova beach party a Bresso: orari, scaletta e come arrivare

È quasi tutto pronto per l'ultima chiamata del Jova beach party in programma sabato 10 settembre all'aeroporto Bresso. "Iniziamo alle 14 e non ci fermiamo più fino a che ci staccano la corrente noi andiamo avanti... e anche dopo", ha promesso Lorenzo Cherubini su Facebook.

Sono stati venduti 55mila biglietti per la data milanese del tour che mai come quest'anno ha scatenato polemiche ambientaliste. Per il momento non sono stati annunciati i nomi di tutti gli ospiti che si esibiranno sul palco. Sicuramente ci saranno Benny Benassi, Baloji, Ckrono DJ, Epoque, Rkomi, Shantel e Tananai. Con Lorenzo ci sarà una band composta da Saturnino, al basso al suo fianco da 35 anni, Riccardo Onori alla chitarra, Christian "Noochie" Rigano alle tastiere, Gianluca Petrella ai fiati, Franco Santarnecchi al piano, Leo di Angilla alle percussioni, Davide Rossi al violino e Kalifa Kone, polistrumentista.

La scaletta del concerto

La scaletta del concerto di sabato non è ancora stata decisa ma anche la data di Bresso avrà una set-list di brani confermati. Si tratta di canzoni provenienti dalla discografia di Jovanotti a cui saranno aggiunte altre frutto di collaborazioni con gli ospiti. Di seguito c'è la scaletta delle precedenti date.

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

Sei un mito

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Gli anni

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Apri tutte le porte

L’Allegria

Fatti mandare dalla mamma

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te

I biglietti per il concerto di Bresso

I biglietti per il Jova beach party di Bresso non sono sold-out (attualmente ne sono stati venduti 55mila). Sul sito di Ticketone si trovano ancora tagliandi a posto unico per 65euro, ma anche per il pit (99 euro) e per le terrazze (345 euro).

Come raggiungere il Jova beach party di Bresso

L'ingresso principale dell'area concerti è in viale Antonio Gramsci a Bresso e si può raggiungere tranquillamente con i mezzi pubblici attraverso la M5 (fermata Bignami). Si può arrivare allo stesso ingresso scendendo alla fermata della M1 di Sesto Rondò e camminando per 20 minuti o attraverso la fermata di via Ornato del tram della linea 4 (anche in questo caso ci sono 20 minuti di camminata). Il varco 2 in via Grandi, invece, è raggiungibile camminando a piedi per mezz'ora dalla stazione ferroviaria di Cormano-Cusano.

Mappa - I percorsi per il Jova Beach Party

Sempre con i mezzi pubblici si può lasciare l'area del concerto dato che Atm ha prolungato l'orario di esercizio. L'ultima corsa della M5 da Bignami sarà alle 2 di notte; alla 1:45, invece, partirà l'ultima metropolitana da Sesto Rondò. Anche Trenord ha preparato dei treni speciali (qui tutti i dettagli) e, inoltre, ha emesso un biglietto speciale da 10 euro valido per un viaggio d’andata da tutta la Lombardia.

I divieti di sosta e le strade chiuse

Durante la giornata del concerto Bresso diventerà letteralmente inaccessibile alle automobili. Tradotto? Parcheggiare per poi recarsi al concerto è praticamente sconsigliato.

Il comune ha istituito un divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte di sabato alle 5 di domenica lungo tutto il tratto compreso tra le Vie Grandi, Matteotti, Gramsci sul loro lato verso il parco e via Giancarlo Clerici. Non solo, dalle 7 di sabato alle 5 di domenica non si potrà parcheggiare in diverse vie della città:

su ambo i lati della carreggiata della via XX Settembre;

su ambo i lati della carreggiata della Via Galilei da riservare alla sosta di veicoli autorizzati;

su ambo i lati della carreggiata della via Parco degli Scout da riservare alla sosta di veicoli autorizzati;

su ambo i lati della carreggiata della via Carolina Romani da riservare alla sosta di veicoli autorizzati;

su ambo i lati della via Leopardi;

su ambo i lati della via Baracca;

sul lato ovest delle vie Grandi e Matteotti tra l'incrocio di via Don Minzoni e XXV Aprile

lungo tutto il tratto della via XXV Aprile (lato numeri dispari) da riservare alla sosta di veicoli autorizzati.

I non residenti, inoltre, non potranno neanche entrare in auto nella gigantesca zona a traffico limitato che comprenderà metà del territorio comunale. Nel dettaglio la Ztl sarà istituita tra via Vittorio Veneto (che sarà tutta percorribile), via Gramsci, via Matteotti, via Grandi, via XX Settembre e i confini di Milano, Cusano Milanino e Cinisello Balsamo. Tra le 23 di sabato e le 3 del mattino di domenica, inoltre, è stato istituito un divieto transito su via Vittorio Veneto (nel tratto da Don Vercesi a Via Don Gnocchi/Papa Giovanni), via Don Vercesi, via 25 Aprile, via Galileo Galilei, via C. Romani.

I divieti alla circolazione interesseranno anche Cinisello Balsamo: dalle 23 alle 2 (e comunque fino a deflusso totale del pubblico) saranno chiuse al traffico via per Bresso dal Cavalcavia A4 via Nenni in direzione Bresso, via Turoldo, via Gorki all'intersezione stradale con via Ferri, viale F. Testi, all'intersezione stradale semaforizzata con via Ferri in direzione sud.

I divieti emessi dalla prefettura

Per tutta la giornata di sabato e fino alle 7 di domenica la prefettura di Milano ha decretato i divieti di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e la vendita per asporto in conentitori di vetro e lattine.