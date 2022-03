"Patente dell'amico per evitare multa": Kassié patteggia 2 mesi

Ha patteggiato una condanna di due mesi il centrocampista del Milan Franck Kessié, imputato a Milano per sostituzione di persona perché, durante un controllo mentre si trovava alla guida, avrebbe mostrato la patente di un amico invece della sua, per evitare una multa.

Nella mattinata di lunedì 21 marzo il patteggiamento è stato ratificato dal giudice dell'undicesima penale, Lorella Trovato. In base agli accertamenti condotti durante le indagini coordinate dal pm milanese Giovanni Polizzi, Kessié due anni fa avrebbe guidato senza patente e, una volta fermato dalle forze dell'ordine per un controllo, avrebbe mostrato la patente del passeggero, un suo amico, di origine ivoriana come lui.

Il rossonero è riuscito a patteggiare due mesi per sostituzione di persona, avendo come attenuanti il fatto che fosse incensurato e la giovane età (all'epoca aveva 23 anni).