È morta la manager delle supercar Katia Bassi

La manager Katia Bassi è morta. Aveva 54 anni, ed era nota per il suo lavoro nel mondo delle auto, delle supercar in particolare. Era originaria di Pavia, ma era cresciuta a Locate Triulzi (Milano). Poi per lavoro aveva girato per il mondo fino a trasferirsi da qualche tempo a Modena. Dal settembre dello scorso anno era infatti managing director di Silk-Faw, la joint venture sinoamericana che sta progettando - non senza difficoltà - la realizzazione di una supercar elettrica a Reggio Emilia.

"Katia è stata una vera leader e lascia dietro di sé un'eredità di successi, essendo stata anche nominata una delle cento donne italiane di maggior successo da Forbes Italia. Siamo stati fortunati ad aver vissuto la sua passione, il suo ottimismo e la sua competenza nel mondo automobilistico, che faranno sempre parte dell'azienda in futuro", ha commentato ufficialmente l'azienda.

Nei quattro anni antecedenti all'arrivo in Silk-Faw Bassi ha ricoperto il ruolo di Chief Marketing & Communication Officer e come membro del consiglio di amministrazione di Lamborghini. In precedenza, ha ricoperto posizioni di leadership alla National Basketball Association (NBA), FC Internazionale Milano e Ferrari. In inoltre, è stata vicepresidente di Aston Martin e amministratore delegato di AM Brands.

Cordoglio anche da parte del Comune di Reggio Emilia: "La prematura scomparsa di Katia Bassi priva la città di una manager competente, seria, apprezzata in tutta Italia e in campo internazionale. Katia era una persona di doti umane rare, disponibile e autorevole al tempo stesso. Nei lunghi mesi di interlocuzione col nostro Comune, la sua è stata una figura fondamentale, a tratti insostituibile. In questo momento di dolore, partecipiamo al lutto dei suoi familiari e di chi le ha voluto bene", sottoscrivono sindaco e vicesindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi e Alex Pratissoli, insieme a Luca Torri, di Stu Reggiane.