Apre un nuovo Kfc a Milano

Il pollo fritto più celebre del mondo invade la stazione. Giovedì 7 aprile apre nello scalo ferroviario di Porta Genova Kfc, il settimo locale di Kentucky Fried Chicken sotto la Madonnina.

Il nuovo ristorante ha una sala da 100 metri quadri per 57 posti a sedere e altri 55 posti all’esterno. "Ampio spazio è dedicato alla cucina, dove ogni giorno i cuochi Kfc preparano a mano, con cura e attenzione, il famoso pollo fritto del Colonnello Sanders in tutte le sue varianti", si legge nella nota con cui il gruppo ha annunciato la nuova inaugurazione. Classico il menù: dai panini alle mitiche alette di pollo passando per l'iconico "Bucket", il contenitore da condividere in due, tre o quattro persone.

Con il nuovo locale, Kfc - hanno sottolineato dal gruppo - ha creato 20 nuovi posti di lavoro, "contribuendo così all’economia della città in un momento particolarmente importante di ripresa che vede protagonista, tra le altre, proprio la riqualificazione della zona di Porta Genova, dallo scalo ferroviario alla vicina Via Tortona".

E sempre Kfc nelle prossime settimane aprirà anche un nuovo locale in stazione Centrale a Milano.