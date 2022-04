Il ragazzo che si è "imbucato" alla Milano marathon (ed è arrivato sesto)

Un pettorale scritto a penna e fissato con lo scotch. Scarpe e abbigliamento decisamente poco "tecnici". Eppure un sesto posto storico. Anche se chiaramente non valido. Perché lui Kingash - giovane Youtuber meneghino - di metri ne ha percorsi poco più di un centinaio e non tutti i 42mila e 195 previsti dal regolamento.

Ma l'impresa del giovane influencer - con profili su tutte le piattaforme social - non era vincere, ma partecipare. E farlo da imbucato. Così, come ha raccontato al sito Webboh, domenica mattina - giorno dell'attesissima Milano marathon - è riuscito a infiltrarsi tra gli atleti fingendosi un giornalista e ha poi atteso in zona arrivo nascosto in un bar.

Dopo un paio di ore, mentre i primi arrivavano, è riuscito a scavalcare le transenne e si è messo a correre dietro di loro, con gli organizzatori e il servizio di sicurezza che lo inseguivano. Alla fine è arrivato sesto, tra i sorrisi dei presenti che hanno subito capito che quel giovane non era, e non poteva essere, un neo prodigio dell'atletica. E, soprattutto, in diretta Sky, che ha anche immortalato il suo crono di poco superiore alle due ore e sette minuti.

Sembra, almeno così ha raccontato lui stesso, che non sia stato multato né "segnalato" alle forze dell'ordine, perché "comunque ho strappato un sorriso e non ho dato fastidio a nessuno".