L'azienda che taglia la settimana a 4 giorni

Avere più tempo da dedicare ai propri affetti e alle proprie passioni. Un'esigenza che con la pandemia è diventata sempre più forte e che ha trovato risposta in nuovi modelli di organizzazione del lavoro. Tra queste la settimana di quattro giorni, che permette ai dipendenti di rimanere a casa ogni venerdì, avendo sempre un weekend lungo.

Tra chi ha aderito a questa modalità anche Intesa Sanpaolo che ha proposto ai lavoratori di fermarsi un'ora in più ogni giorno in cambio di una giornata libera aggiuntiva. Il tutto a stipendi invariati. Anche perché la settimana in questo modo si 'accorcia' da 37 ore e mezza a 36. Così il tempo libero a disposizione dei dipendenti della banca si allunga. I dipendenti potranno decidere se aderire o meno alla settimana corta, concordando eventualmente con l'azienda quando prendersi la giornata libera extra.

Tecnicamente il contratto dei bancari già oggi prevede la settimana corta di quattro giorni, ma occorre la contrattazione di secondo livello avviata dal gruppo con i sindacati di categoria Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin. La nuova organizzazione prevede una giornata di lavoro di 9 ore su 4 giorni ma per ora è stata proposta solo per gli uffici mentre i sindacati vorrebbero fosse estesa a tutti i lavoratori.

Dopo lo smart working quella della settimana corta è la nuova frontiera del mondo del lavoro. Nel Regno Unito come in Islanda i primi test parlano di un successo, mentre in Portogallo il parlamento ha appena approvato un emendamento che chiede di incentivare la settimana corta. C’è un piano simile anche in Belgio. Il modello della settimana lavorativa di 4 giorni ora potrebbe far breccia anche in Italia nel più importante gruppo bancario tricolore. Potrebbe essere l'inzio di una piccola (grande) rivoluzione.