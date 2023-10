Il docufilm sulle persone che vivono per strada a Milano: 'L'invisibile'

La Milano parallela e nascosta. La città che vive alla giornata, grazie alla carità di persone comuni e associazioni. È stato presentato a Palazzo Pirelli il docufilm 'L'Invisibile' che, attraverso un'eccezionale narrazione visiva e testimonianze autentiche, offre uno sguardo intimo sulla realtà nascosta delle persone che vivono per strada a Milano. Il video è stato realizzato in collaborazione con Regione Lombardia e racconta le sfide quotidiane affrontate dai senzatetto anche grazie al determinante contributo dell'attore Gianluca Fumarola, infiltratosi sotto copertura in questo ambiente per una settimana.

"Per Regione Lombardia - sottolinea Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità, Pari opportunità - le azioni di contrasto alla marginalità e povertà rivolte a giovani e adulti sono prioritarie nell'azione di governo. Per questo abbiamo promosso percorsi di sperimentazione sociale per dare risposta ai bisogni delle persone, mantenendo anche un'attenzione alla dimensione di comunità per prevenire e ridurre anche fenomeni di isolamento sociale".

"Ogni nostro intervento, dall'Unità mobile e drop in' che svolge un ruolo di primo contatto con le persone in difficoltà al 'Piano Regionale di contrasto alla povertà' - prosegue l'assessore - necessitano di una rete territoriale e socioassistenziale al servizio del cittadino. Solo grazie all'alleanza fra Istituzioni, Enti locali, Terzo settore e associazioni - conclude - potremo costruire una Lombardia sempre più inclusiva. Sempre più capace di vedere anche 'L'invisibile'".

Il docufilm, di cui è regista Cilo Eis, propone interviste ad alcuni personaggi illustri che hanno dimostrato un impegno sincero in questo specifico ambito: dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, all'assessore Elena Lucchini, al presidente e fondatore dei City Angels, Mario Furlan e, tra gli altri, il direttore dell'Hotel Principe di Savoia, Ezio Indiani.

"Questo film - commentano l'attore Fumarola e il regista Cilo Eis - non cerca di romanticizzare la condizione dei senza dimora, ma piuttosto di gettare luce su una parte della società che spesso preferiamo ignorare. Un viaggio emotivo che ci invita a spogliarci dei nostri pregiudizi e ad avvicinarci alle persone che vivono per strada con empatia e compassione".

Il docufilm sarà protagonista di un evento cinematografico, unico nel suo genere, che si terrà il 17 ottobre 2023, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà. Alle 18.30, presso l'auditorium ‘Gaber’ di Palazzo Pirelli, in piazza Duca d' Aosta, 3 a Milano sarà proiettato 'L'invisibile'. L'ingresso sarà gratuito previa prenotazione (qui).