La Design Week va in periferia nei luoghi abbandonati e in disuso

Sei immobili e 14 negozi e uffici sono stati messi a disposizione, dal Comune di Milano, per gli operatori della Design Week in programma dal 15 al 21 aprile 2024, attraverso un avviso pubblico. Le proposte devono arrivare a palazzo Marino entro il 4 dicembre. L'obiettivo è replicare il successo dell'edizione 2023, quando furono messi a disposizione diversi spazi (come l'ex ospedale Pini o l'ex palazzina dell'acqua di NoLo) per allestire esposizioni temporanee in occasione della settimana del design.

Uno degli scopi, come spiegato da Alessia Cappello, assessora alle attività produttive, moda e design, è anche quello di decentrare gli eventi il più possibile, in modo da "rendere la manifestazione sempre più diffusa". Una buona occasione per "ripensare, riqualificare e rivalutare spazi momentaneamente non utilizzati, grazie alla creatività e all’ingegno dei tanti operatori che insieme a noi rendono imperdibile questo appuntamento", secondo le parole di Cappello.

Gli spazi

A disposizione degli operatori innanzitutto sei immobili: l'ex Palazzina dell'acqua potabile nel quartiere di NoLo in via Giacosa, per la quale è richiesto un canone di circa 1.200 euro; il piano seminterrato l'ex ospedale Negri-Pini in via Sant'Erlembardo a Gorla (circa 3.200 euro); il fabbricato accanto alle docce pubbliche di Baggio, in via Anselmo da Baggio (circa 1.000 euro); la Cascina Spazzola a Ponte Lambro in via Vittorini (2.900 euro), la Casa dell'Acqua di Crescenzago in via Civitavecchia (circa 2.300 euro); e lo spazio Baroni85, un'ex scuola, a Gratosoglio (circa 2.500 euro).

Ci sono poi 14 spazi non abitativi (per lo più negozi) in caseggiati popolari, nelle zone di Crescenzago, Niguarda, Ponte Lambro, Gallaratese e Famagosta, con canoni da 400 a 2.500 euro. Gli operatori possono proporre attività coerenti con la Design Week: mostre, installazioni, workshop, incontri e così via. L'uni ca condizione è che i progetti presentati siano strettamente connessi al tema del design.