"La mala, banditi a Milano": su Sky la docuserie sulla città di Turatello, Epaminonda e Vallanzasca

Quei nomi, a modo loro, hanno fatto la storia. La storia di una Milano criminale, "nera". La storia di una Milano in cui rapimenti, sparatorie, regolamenti di conti erano all'ordine del giorno. La storia di una Milano in cui i criminali si facevano la guerra, stringevano alleanze, si tradivano e tornavano amici. Quei nomi, quei criminali sono Francis “faccia d’angelo” Turatello, Renato “il bel René” Vallanzasca, Angelo “il Tebano” Epaminonda.

Sono loro i protagonisti di "La Mala. Banditi a Milano", la nuova docuserie Sky Original prodotta da Mia Film in collaborazione con Seriously, scritta da Salvatore Garzillo, Chiara Battistini e Paolo Bernardelli e diretta da Chiara Battistini e Paolo Bernardelli. I cinque episodi saranno disponibili dal 17 aprile alle 19.10 su Sky Documentaries, in streaming su Now e on demand.

La serie racconta la cupa e difficile Milano degli anni ’70 e dei primi anni ’80, attraverso le parole di banditi, uomini delle forze dell’ordine e cronisti d’assalto, tutti testimoni che ricordano la loro vita e le vicende di cui sono stati protagonisti. Un puzzle di angoli bui e luci accecanti che sarà ricomposto nella serie dalle voci di Osvaldo Monopoli, Tino Stefanini e Renato Vallanzasca, gli ultimi tre superstiti della “banda della Comasina”, protagonista indiscussa di una cronaca diventata storia.

Davanti alla telecamera anche poliziotti e magistrati, che in quegli anni "giocavano" dall'altro lato della barricata: l'allora capo della squadra Mobile Achille Serra, i giudici Alberto Nobili - attuale capo del pool Antiterrorismo -, Giuliano Turone, l'uomo che scoprì la P2, Piercamillo Davigo - il protagonista della stagione di Mani Pulite - e investigatori come Antonio Scorpaniti. E ci sono poi i giornalisti come Marinella Rossi e Umberto Gay, fotografi come Domenico Carulli e personaggi ambigui, come un misterioso proprietario di night club con amicizie di peso, e uno scienziato del riciclaggio diventato poi collaboratore di giustizia.

Nelle cinque puntate si spazia dal giorno in cui Angelo Epaminonda viene arrestato dopo anni da latitante - sarà lui poi a svelare alcuni dei segreti più bui di quegli anni - fino all'ultima evasione di Vallanzasca nel 1987 passando per le alleanze tra il "bel René" e Turatello e un misterioso intreccio con le brigate rosse.