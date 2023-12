La natività contemporanea: il nuovo murales di TVboy

Lo street artist TVboy regala un nuovo murales alla città di Milano. Si chiama “Contemporary nativity Bethlehem Palestine MMXXIII A.D.” e si trova in via Valenza all’incrocio con via Ventimiglia, nei pressi di Porta Genova. A corredo delle immagini sul suo profilo Instagram, TVboy, alias Salvatore Benintende, ha lasciato un messaggio: “Born and raised under the bombs”.

Il murales rappresenta un uomo e una donna, Maria e Giuseppe, con in braccio un bambino. L’uomo sorregge un cartello: divieto alle bombe. Si tratta della seconda opera dello street artist rappresentativa della sofferenza del popolo palestinese. Già un mese fa, infatti, TVboy aveva rappresentato un bambino con in mano il cartello “Help” con i colori della bandiera palestinese, a Roma.