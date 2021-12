La polizia regala giocattoli e dolci ai bimbi in ospedale

Cioccolatini e peluches ai bambini in ospedale. Nella mattinata di martedì 21 dicembre gli agenti del compartimento polizia postale e delle comunicazioni per la Lombardia, in collaborazione con una nota azienda dolciaria, hanno consegnato doni e cioccolato ai piccoli ospiti dei reparti di pediatria degli ospedali milanesi Buzzi, Fatebenefratelli e San Carlo.

"I bambini sono stati felici di ricevere il 'goloso dono' dagli agenti, tra i sorrisi delle loro famiglie, dei medici e degli infermieri che si prendono cura di loro ogni giorno".