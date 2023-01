La piattaforma streaming e on demand del Teatro alla Scala

E' tutto pronto per LaScala.tv, la piattaforma streaming del Teatro alla Scala di Milano che proporrà (in diretta e on demand) balletti, opere, concerti e spettacoli per bambini. Per il momento è possibile registrarsi, mentre i primi contenuti saranno accessibili a partire dal 9 febbraio e lo streaming in diretta sarà inaugurato martedì 14 febbraio con la quinta rappresentazione de I Vespri Siciliani di Giuseppe Verdi (con Marina Rebeka).

Il 9 febbraio sarà anche il giorno a partire dal quale sarà possibile acquistare i biglietti per i Vespri e i titoli on demand disponibili. "LaScala.tv apre un nuovo canale di comunicazione diretto agli appassionati che già conoscono e frequentano il teatro, che avranno l’occasione di tornare sugli spettacoli già visti, recuperare quelli persi e accedere a contenuti di approfondimento; al pubblico globale che per ragioni di distanza non sempre può raggiungere Milano ma desidera conoscere la programmazione ed entrare nella famiglia scaligera; e ai giovani e alle scuole che attraverso l’opera in video e i contenuti dedicati avranno strumenti per avvicinare con facilità e naturalezza un immenso patrimonio artistico che fa parte della storia e dell’identità collettiva del nostro Paese", si legge in una nota della Scala.

Lo streaming sarà possibile grazie a nove telecamere, installate in teatro durante i mesi di pandemia. Negli intervalli, l'autore e regista Mario Acampa guiderà gli spettatori dietro le quinte, per raccontare i protagonisti dello spettacolo e i 'segreti' dell'allestimento. Oltre alle dirette ci sarà un catalogo di titoli registrati nelle ultime stagioni, oltre a documentari e contenuti speciali. Ed è previsto un progetto pilota con varie scuole che potranno seguire un percorso di prove e visione degli spettacoli collegandosi dalle loro sedi.

Nuove app e sottotitoli

Altre innovazioni sono previste in futuro: il nuovo sito internet, una nuova app, il rinnovamento del sistema di sottotitolazione (con tablet e traduzioni in otto lingue). E poi saranno sostituiti gli infissi e la facciata del teatro sarà ripulita. A fine 2023 finiranno i lavori nella palazzina di via Verdi, progettata da Mario Botta, per le nuove sale prove e gli uffici della fondazione. E prosegue il progetto dei nuovi laboratori nel quartiere Rubattino.