Nel Milanese il mega labirinto di girasoli con 120mila fiori (e si possono raccogliere)

Come in un quadro di Van Gogh. A Corbetta, nel Milanese, ha aperto un maxi labirinto di girasoli. L'attrazione, ribattezzata "Sunnyland" e curata da "Cascina scuola", si trova in un'azienda agricola in via Cascina Prepositurale, in un campo di oltre 12mila metri quadrati.

Il labirinto, composto da più di 120mila girasoli, è stato inaugurato giovedì e resterà aperto fino alla fine del mese. Il biglietto di ingresso, acquistabile direttamente sul posto, costa 8 euro e comprende la raccolta di uno dei fiori.

"Siamo in un quadro di Van Gogh? No, siamo a Corbetta. Abbiamo inaugurato la magia di 'Sunnyland', la nuova bellissima iniziativa di Cascina Scuola dedicata a grandi e piccini. Un modo meraviglioso per creare armonia tra natura e territorio. Dopo la bella esperienza di 0Tulipland', ora Riccardo e la sua Cascina Scuola ci ha donato un'altra idea creativa, che ci riporta alla semplicità del vivere l'ambiente intorno a noi", le parole del sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, che era presente al taglio del nastro.