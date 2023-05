Labzerosei, il nuovo spazio sperimentale per le famiglie al parco Trotter

Uno spazio sperimentale di innovazione in ambito educativo e culturale dedicato ai bambini e alle bambine da 0 a 6 anni. Gli spazi sono quasi pronti per ‘Labzerosei', che arricchirà l'offerta educativa per i più piccoli a partire dalla fine di giugno nel padiglione Ex Cucine del Parco Trotter la cui ristrutturazione è stata possibile grazie a un investimento da parte del Comune di quasi 900mila euro, e un finanziamento europeo React-Eu di 1,3 milioni di euro a favore del Comune di Milano che ha permesso sia l'allestimento dello spazio sia l’affidamento delle attività da realizzare al suo interno.

Ad aggiudicarsi la progettazione e la realizzazione della proposta per i più piccoli è stata l’Ati costituita da Muba-Museo dei Bambini Milano, Comin, Università degli Studi di Milano Bicocca (Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione), Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Cremit) e Bambini Bicocca Srl, con il coordinamento della Direzione Educazione del Comune di Milano.

"Vogliamo rafforzare l'offerta educativa in città anche unendo le risorse comunali ai finanziamenti europei: nasce così LabzeroseiI - sottolinea la vicesindaco e assessore all’Istruzione Anna Scavuzzo - che vede realtà di eccellenza in campo educativo e didattico dare nuova vita alle ex cucine del Parco Trotter, con una proposta innovativa dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Si inizia con i fine settimana di maggio, poi una volta terminati i lavori verranno proposti ancora più appuntamenti ed esperienze educative che saranno una bellissima opportunità estiva per i più piccini”.

Già in queste settimane, in attesa dell’apertura dello spazio a pieno regime per l’estate, sono stati infatti realizzati laboratori dedicati ai bambini e alle bambine dei nidi, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia del Comune di Milano direttamente svolti nei servizi. A partire da questo fine settimana e per tutti i fine settimana di maggio, saranno proposte all’interno del Parco Trotter attività culturali, didattiche e laboratoriali gratuite e aperte alle famiglie a bambini e bambine. Per conoscere l’offerta e partecipare, è necessario prenotarsi sul sito.

Saranno proprio le attività che hanno già preso il via in modo diffuso in città e che entro l’estate troveranno posto all’interno dello spazio ‘Labzerosei’, a rendere questo progetto così innovativo. Qui troveranno infatti spazio proposte educative e laboratoriali rivolte a bambine e bambini, percorsi formativi, convegni e proposte per gli adulti che avranno come focus la sperimentazione di percorsi educativi e culturali che intrecciano linguaggi differenti quali i linguaggi della scienza, dell'arte, del digitale, della musica, della natura. La proposta di ‘Labzerosei’ si completerà e si arricchirà poi di un palinsesto artistico e culturale per bambini e loro famiglie che spazierà dalle arti visive a quelle performative. Il programma è composto da micro eventi territoriali e da due grandi festival a carattere partecipativo di rilevanza cittadina che mirano a divulgare e valorizzare il lavoro di ricerca e sperimentazione di Labzerosei.