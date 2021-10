Laboratori della Scala e un parco che raddoppia: come cambia il Rubattino

Prende il via il concorso di progettazione per i nuovi laboratori e depositi del Teatro alla Scala, nonché l'ampliamento del Parco Lambretta, nel quartiere milanese del Rubattino, come previsto nel piano di governo del territorio. "Il primo tassello di una riqualificazione ancora più estesa", ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala alla presentazione, "con altre funzioni d'interesse pubblico in un disegno unitario e sostenibile che vuole dare una nuova centralità ai quartieri-snodo tra il centro storico e la cttià metropolitana". Secondo il sindaco, la presenza dei laboratori e depositi della Scala al Rubattino creerà "un centro culturale creativo e sempre attivo", mentre la sostenibilità del progetto è garantista sia dalla scelta di soluzioni innovative sia dall'ampliamento del parco.

Per il sovrintendente della Scala Domique Meyer, il teatro ha due prospettive strategiche. La prima riguarda il riassetto degli immobili. Da questo punto di vista, la nuova sede dei laboratori (definita 'Magnifica Fabbrica') porterà vantaggi in termini organizzativi. La seconda prospettiva è rinsaldare il rapporto 'vivo' con la città e i cittadini. "La Scala - ha detto Meyer - è anche un'istituzione che vive del contatto con i cittadini. Uscire dalle mura, dialogare con i quartieri, animare nuovi spazi sono sfide cruciali per la Scala dei prossimi anni".

Come saranno i laboratori della Scala

La nuova sede sarà un vero e proprio 'polo' attivo ogni giorno dell'anno, per tutto il giorno. Alcuni spazi saranno parzialmente aperti al pubblico e saranno dedicati alle attività creative e culturali. Altre aree non saranno invece accessibili: si tratta di quelle preposte al deposito dei materiali di scena. I progettisti che parteciperanno al concorso dovranno poi presentare un piano per il raddoppio del Parco Lambretta, prevedendo la valorizzazione del fiume Lambro, la tutela della biodiversità (e il suo incremento), il rafforzamento delle connessioni ecologiche.

Previsto poi il recupero, anche parziale, del Palazzo di Cristallo, uno dei capannoni dell'ex Innocenti le cui due testate sono state dichiarate d'interesse culturale, quale testimonianza di archeologia industriale. L'edificio dovrà integrarsi con la vegetazione del nuovo parco. Il nuovo polmone verde del Rubattino dovrà diventare un punto di riferimento per il quartiere e potrà ospitare eventi di varia natura aperti alla città, in sinergia con i laboratori della Scala, come spettacoli e concerti.

I partecipanti al concorso dovranno prevedere due scenari: il mantenimento dell'attuale tracciato di via Marcinelle e un unico ambito non interrotto dalla strada. I costi per l'intervento sono stimati in 120 milioni (98 per la Scala e 22 per il parco). Il vincitore del concorso riceverà un premio di 270 mila euro, che corrisponde alla elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), mentre a ciascuno dei successivi?sei concorrenti selezionati nella prima fase verrà corrisposto, a titolo di riconoscimento di partecipazione, un contributo di 12.500 euro.