A Milano c'è un nuovo centro di genetica medica

È stato inaugurato nella giornata di giovedì 15 dicembre all'ospedale San Carlo di Milano il centro di ricerca di genetica medica per la prevenzione precoce delle patologie e la continua evoluzione delle cure. Il laboratorio, come comunicato dall'ospedale, permetterà di effettuare circa 5mila analisi Nsg (Next generation sequencing) di pannelli genici l'anno.

La struttura si articola in tre sezioni tra loro strettamente collegate: il Laboratorio di Genetica molecolare, il Laboratorio di Citogenetica e il Servizio di Genetica clinica. In totale sono stati investiti circa 2,8 milioni di euro tra noleggio di macchinari, acquisto di reagenti e software. L'attività di diagnostica si sviluppa in campi di azione molto ampi: dall'analisi di singoli geni all'esoma sia in epoca prenatale sia post-natale per la diagnosi di malattie rare, alla disabilità, alla sclerosi tuberosa, fino alle distrofie retiniche e molto altro, tra cui la profilazione molecolare del cancro, essenziale per poter offrire al paziente cure innovative in grado di colpire selettivamente le cellule tumorali che portano alterazioni specifiche.

Grazie alla presenza di professionalità multidisciplinari, la struttura svolge anche attività clinica con visite di consulenza specialistica in genetica medica per inquadramento diagnostico e follow-up per pazienti pediatrici e adulti con malattie genetiche rare, ritardo dello sviluppo psicomotorio/disabilità intellettive, disturbo dello spettro autistico, malformazioni congenite, epilessia e altro ancora. Particolare attenzione è rivolta alla diagnosi e alla cura dei tumori: caratterizzare dal punto di vista molecolare il tumore stesso - hanno precisato gli esperti - oggi è essenziale per poter offrire al paziente cure innovative in grado di colpire selettivamente le cellule tumorali che portano alterazioni specifiche. Investigare l'esistenza di queste alterazioni nelle famiglie ad alto rischio consente non solo di poter avviare un percorso di prevenzione e sorveglianza sul singolo individuo, ma su tutta la famiglia, identificando i famigliari portatori della mutazione identificata.

Nel Laboratorio di Citogenetica viene utilizzata una piattaforma per svolgere indagini di Cgh-array, essenziale per investigare la presenza di sbilanciamenti nel genoma umano. Il Laboratorio di Genetica molecolare è dotato di piattaforme avanzate per svolgere dall'estrazione di Dna e Rna al sequenziamento di nuova generazione Ngs e analisi epigenetiche. I tre sequenziatori Ngs, il sistema robotizzato per la preparazione dei campioni e gli strumenti bioinformatici per la valutazione dei risultati, di cui il laboratorio dispone, garantiscono l'esecuzione di indagini genetiche complete in tempi contenuti, dal sequenziamento di singoli geni sino all'intero genoma umano.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il governatore lombardo, Attilio Fontana; il vice presidente della regione e assessore alla ricerca, innovazione e istruzione, Fabrizio Sala; l'assessore alla sicurezza, Romano La Russa, e il preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'università Statale, Gian Vincenzo Zuccotti, accolti dal direttore generale dell'Asst Santi Paolo e Carlo, Matteo Stocco, dal direttore del dipartimento di scienze della salute Unimi, Stefano Centanni e da Monica Miozzo, direttore della struttura di genetica medica dell'Asst dei Santi.