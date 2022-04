Il Piccolo Teatro per l'Ucraina: laboratorio teatrale per i profughi, film e festival

Si delinea il laboratorio teatrale organizzato dal Piccolo Teatro di Milano per i rifugiati arrivati in città dall'Ucraina, in particolare quelli accolti a Casa Jannacci. Il primo appuntamento vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell'attore Lino Guanciale, in questo momento impegnato proprio al Piccolo nello spettacolo 'Zoo'. Con Guanciale anche gli altri interpreti: Sara Putignano e Lorenzo Grilli.

Presenza fissa nel laboratorio l'attore Michele Dell'Utri, che coordina l'iniziativa (denominata 'Diario futuro, un laboratorio di accoglienza teatrale'), oltre a Diana Linchuk, Katerina Powell e Valeriia Reshetnik, le tre studentesse di teatro di Kyiv ospitate dalla scuola del Piccolo dopo la scoppio della guerra. Fondamentale sarà il loro apporto, come 'trait d'union' con i profughi che, in molti casi, non parlano la lingua italiana. Al laboratorio parteciperanno anche la violinista ungherese Renata Lacko e la fisarmonicista ucraina Anna Bodnar.

"Il teatro è un dispositivo che serve ad alimentare la comunità e a raccontare storie", ha commentato Claduio Longhi, direttore del Piccolo: "Abbiamo pensato che il laboratorio può essere un abbraccio di accoglienza". Al termine del laboratorio verrà organizzato uno spettacolo, frutto dello 'scambio di storia' avvenuto durante i due mesi di durata.

Film e spettacoli ucraini

E al festival 'Presente indicativo', che s'inaugura il 4 maggio, ci sarà anche un focus sull'Ucraina al Piccolo Teatro Studio dal 18 al 23 del mese, con proiezioni di spettacoli ucraini e la lettura di due testi, nonché la proiezione, al cinema Beltrade, dei film 'Atlantis' di Valentyn Vasyanovych e 'Donbas' di Sergei Loznits.