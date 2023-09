I dipendenti di un'azienda hanno pulito il Monte Stella

Oltre 170 kg di rifiuti indifferenziati e un chilo di mozziconi di sigaretta. È quello che hanno raccolto i dipendenti del Gruppo Lactalis (multinazionale francese) che sabato 16 settembre ha pulito il Monte Stella di Milano.

L’iniziativa, svolta in occasione del "World cleanup day" e organizzata in collaborazione con Legambiente, ha coinvolto i dipendenti e i loro familiari. I risultati sono stati migliori rispetto al 2022: sono stati raccolti 88kg di rifiuti indifferenziati in più. Questa attività si colloca nella più ampia iniziativa di Gruppo Lactalis, che oggi ha coinvolto i dipendenti in una giornata di pulizia di aree verdi pubbliche anche a Parma e Catania.

“Con grande orgoglio che, per il quarto anno consecutivo, in occasione del World cleanup day abbiamo dato il nostro contribuito con La Pulizia dei Parchi 2023, iniziativa internazionale che ci consente di mettere in luce due pilastri fondamentali su cui si basa il nostro Gruppo: collaborazione e responsabilità ambientale - ha detto Gianmarco Tammaro, sustainability manager di Lactalis Italia -. È un impegno che mettiamo in atto con passione, perché sappiamo quanto conti che le aziende diano il buon esempio, anche se solo con un piccolo gesto. Questo evento è anche un’occasione per rafforzare il legame tra colleghi che decidono di cimentarsi in questa iniziativa e ritrovarsi per un unico obiettivo: collaborare per migliorare l'ambiente.” Afferma Gianmarco Tammaro, Sustainability Manager di Lactalis Italia.