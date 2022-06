La nuova "mini" Esselunga di Milano (in cui si può anche mangiare)

Il market con più di 4mila prodotti. Il cafè per pranzi, aperitivi e colazioni. E, dulcis in fundo, l'angolo pasticceria. Ha aperto giovedì, in Largo Augusto 8 a Milano, una nuova "laEsse", il negozio di vicinato di Esselunga, in formato "mini" rispetto ai supermercati classici dell'azienda.

Il locale, l'ottavo di questo tipo, "si sviluppa su tre livelli, si estende su una superficie di vendita di circa 400 metri quadri e presenta anche il caffè con cucina per colazioni, pause pranzo e aperitivi, con oltre 150 posti a sedere e spazi di co-working", si legge in una nota del gruppo. "Il market propone più di 4.000 referenze, una selezione della migliore offerta Esselunga con la consueta attenzione per la convenienza: frutta e verdura, sfusa e confezionata, pane e dolci, carne e pesce fresco, il sushi, preparato ogni giorno seguendo la tradizione giapponese, latticini e salumi, alimentari confezionati, surgelati e gelati, vini e bevande, prodotti per la cura della casa, della persona e per gli amici animali. Un assortimento in grado di soddisfare l’esigenza di una spesa completa", garantiscono da Esselunga.

E ancora: "La caffetteria propone piatti caldi e freddi, specialità preparate al momento ed Elisenda, l’alta pasticceria di Esselunga che coniuga ingredienti di altissima qualità, artigianalità e creatività dei maestri pasticceri, realizzata in collaborazione con gli chef stellati, i fratelli Cerea". Il market sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 21, la domenica dalle 8 alle 20.