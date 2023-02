Così Milano vuole trasformare il Lambro

Il fine ultimo è quello di evitare allagamenti causati dal Lambro, l'obiettivo secondario (ma per niente marginale) è regalare un nuovo spazio verde a Milano. Ed è ciò che verrà realizzato accanto al fiume nel tratto urbano compreso tra via Idro e il Naviglio Martesana.

Il progetto rientra nel piano di interventi per la protezione idraulica del Lambro che è stato approvato dalla giunta di palazzo Marino nella giornata di giovedì 9 febbraio. L'investimento, pari a 8,5 milioni di euro, fa parte dei progetti finanziati dai fondi del Pnrr a sostegno delle azioni di rigenerazione urbana previsti nella metropoli lombarda.

Nello specifico il progetto riguarderà la realizzazione di un’area di espansione naturale sulla sponda destra del fiume Lambro, mediante la rimozione dell’attuale argine e il suo riposizionamento appunto lungo via Idro. Il nuovo sovralzo, che verrà raccordato alla zona circostante con una pendenza dolce in modo da creare una continuità paesaggistica, avrà un’altezza paragonabile a quella dell’argine già esistente lungo il fiume.

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale connesso con la ciclovia lungo la Martesana e un’area umida in connessione con il Lambro per l’aumento della biodiversità e la nidificazione degli uccelli migratori. Nell'area verranno inserite anche nuovi alberi e cespugli che "contribuiranno al miglioramento degli aspetti naturalistici e paesaggistici, sia all’interno dell’area golenale sia lungo l’asse di via Idro", si legge in una nota di palazzo Marino.

I lavori saranno affidati a Mm, avranno una durata complessiva di 36 mesi e interesseranno il tratto di fiume compreso tra via Idro, dal nodo idraulico del Naviglio Martesana, fino a via Padova.

Il Lambro e i suoi spazi aperti agricoli, rogge, parchi, ambiti naturali e di fruizione ma anche con i diversi elementi urbani e le attività produttive presenti lungo il suo corso, se adeguatamente recuperati, riqualificati e connessi, possono diventare elementi di una vera e propria infrastruttura verde a disposizione di Milano e dei suoi abitanti. Il provvedimento approvato oggi vuole rafforzare la funzione ecologica ed ecosistemica del fiume integrandola con le funzioni urbane, per riconsegnare al Lambro un ruolo centrale nella vita della città.