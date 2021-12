Distrutta lapide partigiana nel Milanese

Spaccata e distrutta a Garbagnate Milanese da vandali la lapide dedicata al medico antifascista e partigiana deportata nel lager di Bolzano, Osvalda Borelli. A denunciarlo l'Anpi.

Spezzata e buttata a terra nei giorni scorsi, la targa a memoria di Borelli si trova sul ponte del canale Villoresi nelle adiacenze della scuola media Galilei, intitolata proprio alla partigiana.

"Esprimiamo profonda indignazione e ferma condanna per questo atto che offende la memoria di una donna combattente per la libertà, medico dell'ospedale S. Corona di Garbagnate che ebbe un ruolo significativo nella Resistenza - sottolinea il presidente Anpi provinciale di Milano, Roberto Cenati -. Questo grave atto offende i valori di Garbagnate, città profondamente antifascista e democratica, che ha dato un contributo importante alla lotta di Liberazione dal nazifascismo".

"Nel segnalare lo sfregio - chiosa l'associazione dei partigiani - l'Anpi provinciale unitamente all'Anpi di Garbagnate chiede all'amministrazione Comunale un intervento di ripristino e alle pubbliche autorità l'individuazione dei responsabili di questo ignobile atto che costituisce la negazione dei valori costituzionali e democratici per cui persone come Osvalda Borelli hanno combattuto e si sono sacrificate per la libertà di tutti noi".