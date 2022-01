Il portiere del Milan che torna a casa con il tram dopo la partita contro la Roma

Una foto, quella del terzo portiere del Milan Lapo Nava, sta facendo il giro del web. L'immagine ritrae il giovane portiere, classe 2004, non ancora con un contratto da professionista, mentre torna a casa in tram dopo Milan - Roma.

La foto è stata condivisa da più parti anche se forse il primo ad averla scattate e postata su Twitter è il giornalista Nicolò Schira. Queste le sue parole: "Befana da ricordare per Lapo Nava: prima panchina in Serie A per portiere classe 2004 dell'Ac Milano (non ha ancora contratto da prof). Figlio d'arte (papà Stefano vanta 70 presenze in A), è tornato a casa a fine gara in tram come un tifoso qualunque. Semplicità. Una bella storia".