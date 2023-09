Da incrocio stradale a vera piazza: com'è cambiato largo Treves

Da incrocio stradale a una vera e propria piazza. È terminata la trasformazione di largo Treves, in zona Brera. L'intervento ha eliminato la strada che, finora, lo tagliava in due. Ora lo spazio è occupato da un'area pedonale con pavimentazione in cubetti di pietra di Luserna e lastre di granito. Inoltre è stato ampliato il marciapiedi del lato di via Solferino ed è stato piantumato un platano che va ad affiancarsi al bagolaro esistente, aumentando la zona d'ombra.

Ai piedi degli alberi è stata installata una fioriera con muretto rivestito in granito, a cui sono state appoggiate quattro panchine con schienale in legno. Il risultato è uno spazio per sedersi all'ombra. Anche se il colpo d'occhio restituisce in ogni caso un'area enorme senz'alberi. Piantarne qualcuno in più avrebbe avuto certamente senso.

Da incrocio a piazza

I posti per la sosta dei taxi sono stati spostati fuori dalla piazza, in via Statuto, mentre gli stalli del bikeMi sono ora davanti all'ex palazzo comunale. I lavori sono costati 400mila euro a scomputo degli oneri di urbanizzazione relativi alla demolizione e ricostruzione della palazzina di via Varese 10. "Largo Treves - aveva dichiarato all'inizio dei lavori il presidente del Municipio 1 Mattia Abdu, del Pd - è una piazzetta nel cuore dei nostri quartieri che, fino a oggi, è stata purtroppo solo un incrocio stradale caotico e disorganizzato. Restituiamo dignità a questo luogo e uno spazio pubblico rinnovato a disposizione della cittadinanza e degli operatori economici e culturali".