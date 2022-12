Arriva la lasagna sospesa per i senzatetto di Milano

Dopo il caffè, il giocattolo, il biglietto del teatro e il panettone, a Milano arriva anche la lasagna sospesa. Per natale sarà possibile donare questo piatto caldo della tradizione culinaria italiana ai senzatetto di Milano.

Come funziona? L'abitudine napoletana di pagare un caffè in più perché uno sconosciuto in difficoltà possa berlo si evolve e arriva online. Sulla piattaforma pro spesa sostenibile Planeat.eco, infatti, quest'anno è possibile acquistare il piatto sospeso: si tratta di una lasagna artigianale da circa 300 grammi. La società, dopo aver raccolto le lasagne sospese, il giorno di Natale le distribuirà ai senza fissa dimora in stazione Centrale, grazie alla collaborazione con FoodForAll Charity. Mentre la sera dell’ultimo dell’anno attraverso la comunità 'Casa del Giovane' di Pavia, ai senzatetto della stazione cittadina.

Ancora prima del lancio ufficiale - afferma Planeat - l’iniziativa ha raccolto oltre 500 adesioni. 3,20 euro è l’investimento che serve per regalare una porzione da 300 gr sulla piattaforma scegliendo come recapito il pick-up presso la sede dell’azienda così da evitare il calcolo automatico di spese di spedizione. Il servizio di consegna del giorno di natale e dell’ultimo dell’anno verrà assicurato dai trasporti e dai collaboratori-volontari di Planeat che recapiteranno lasagne calde ai centri di Milano e Pavia, i quali, a loro volta, provvederanno a distribuirle nelle rispettive stazioni.