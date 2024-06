C'è il Latin Festival: traffico e sosta selvaggia a Quinto Romano

Il Latin Festival è appena iniziato, all'Acquatica di Quinto Romano, e i residenti già parlano di caos ampiamente annunciato. Da più parti (anche dal Municipio 7) si era avvertito che l'area non sarebbe stata pronta a subire l'impatto di migliaia di persone ogni sera (o quasi) per due mesi e mezzo. E, dal parcheggio selvaggio sui marciapiedi alle fiumane che si dirigono verso il luogo dell'evento (l'Acquatica, mentre finora era stato organizzato ad Assago), sembra che tutte le previsioni preoccupanti della vigilia siano state confermate, almeno durante le prime serate della manifestazione.

Per la sosta, ci sarebbero due parcheggi a pagamento, ma essendoci anche, a "disposizione", un quartiere nelle vicinanze (Quinto Romano), è difficile "indirizzare" le persone a parcheggiare per forza nei parcheggi predisposti. E, quando aumenteranno i concerti a San Siro e negli Ippodromi, gli abitanti temono che si sentiranno "pressati" come tra due fuochi di traffico e caos. "Questo tipo di eventi andrebbe organizzato lontano dai quartieri residenziali", il commento più diffuso a Quinto Romano.

Per il momento, quindi, la mozione di maggioranza votata dal centrosinistra in Municipio 7, per chiedere un impatto limitato con provvedimenti specifici (si parlava anche di non far proseguire la musica fino a tarda ora), sembra non avere sortito effetti.