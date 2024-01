Laura Pausini in concerto a Milano: date, info e scaletta

Laura Pausini arriva domani al Forum di Assago con il Laura Pausini World Tour 2023/2024. L’artista italiana conclude il suo tour con la tappa milanese per cui si esibirà sul palco per quattro date: 17, 18, 23 e 24 gennaio. Pausini, che torna sui palchi dopo cinque anni, aveva anticipato il tour con la maratona Laura30: tre performance in 24 ore in tre città del mondo. Poi le due anteprime a Venezia e Siviglia. Infine, è partito il tour vero e proprio da Rimini.

Sul palco, oltre ai grandi successi del suo repertorio, Laura Pausini porta Anime Parallele, l’ultimo album dell’artista. “Questo è il momento che aspetta da cinque anni. Mi sono preparata e ho studiato molto. Pezzo dopo pezzo ho avuto chiaro il quadro di come avrei voluto disegnare il mio ritorno”, ha commentato Pausini.

Gli spettacoli sono studiati nei minimi dettagli. Alla direzione artistica resta Luca Tommassini, come nell’ultimo tour. Sul palco una band di 7 musicisti e 4 coristi con la direzione musicale di Paolo Carta. Il palco è firmato da Fabio Novembre e dal suo studio, mentre lo styling di Laura Pausini è curato da Susanna Ausoni che ha scelto brand come Valentino, Pucci e Amen. Lo show sarà diviso in tre blocchi che muteranno anche illuminazione e scenografia.

La scaletta

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Tutte le volte

Frasi a metà

Io canto

Un’emergenza d’amore

Celeste

Il nostro amore quotidiano

Davanti a noi

Resta in ascolto

Anime parallele

Tra te e il mare

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo

Scatola

E ritorno da te

Limpido

Surrender

Con la musica alla radio

Non è detto

Lato destro del cuore

Non ho mai smesso

In assenza di te

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Sorella Terra

Vivimi

Zero

Invece no

Incancellabile

Strani amori

La solitudine

Non c’è