Morta Laura Rossi: se ne va un colonna del mondo animalista

Lutto nel mondo animalista italiano. È morta Laura Rossi, storica presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Si è spenta nel tardo pomeriggio di mercoledì dopo una lunga malattia. L'annuncio della stessa associazione sulle sue pagine social: "Le persone straordinarie ci cambiano la vita e le parole suonano vuote quando ci lasciano. E la nostra presidente, Laura Rossi, di vite ne ha cambiate - e salvate - tante quanta era la sua forza e il suo essere unica. Forse domani riusciremo a raccogliere i pensieri, adesso possiamo solo scrivere che la nostra amatissima Laura è mancata e che comunicheremo quando si svolgeranno le esequie per un ultimo saluto a una persona che ognuno di noi ricorderà sempre. Perché le persone straordinarie sanno fare anche questo: restare anche quando non sono più tra noi".

A ricordare il lavoro di Laura Rossi ci ha pensato anche la parlamentare Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. "Con la scomparsa di Laura Rossi se ne va un grande e insostituibile punto di riferimento per tutti noi. Una guida forte e autorevole, una persona buona e coraggiosa, che ha fatto della tutela degli animali la sua vita. Laura è stata storica presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, fondatrice del meraviglioso canile di Segrate, anima della lotta contro il randagismo. Io perdo una dolce amica, una luce che mi sapeva sempre indicare la strada giusta, la mia Lalli. È una grande tristezza ma tutti i tuoi amati cagnolini ora saranno intorno a te".