Alla Bicocca arriva la laurea in Lingua dei segni

La Lingua dei segni diventa materia universitaria. E non solo: alla Bicocca di Milano anche oggetto principale di un corso di laurea triennale, all'interno della facoltà di psicologia. Il corso di laurea, di nuova istituzione, partirà nell'anno accademico 2023/2024 e sarà inter-ateneo, in collaborazione con la Statale, dove la Lis è già materia d'insegnamento.

Al momento esiste un solo corso di laurea in Lis, alla Sapienza di Roma, dal 2022/2023. Nel 2022, grazie al riconoscimento delle lingue in questione da parte dello Stato, le università sono state delegate a formare interpreti tra italiano e queste lingue, proprio attraverso corsi di laurea dedicati, che dunque sono in procinto di essere attivati in vari atenei italiani.

40 posti

Per l'iscrizione al corso di laurea ("Interpretariato e traduzione in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile") occorre almeno una conoscenza intermedia della Lis. In 'palio', almeno per il momento, 40 posti. L'attività di tirocinio esterno costituisce quasi un terzo delle attività formative. Gli studenti apprenderanno anche corsi d'inglese e segni internazionali, nonché insegnamenti linguistici, psicopedagocici e socio-antropologici sul tema della sordità. La successiva professione di interpreti e traduttori potrà essere esercitata in ambiti diversi: scolastico, legale, aziendale, sanitario o culturale.