La lavoratrice licenziata per un video: il giudice obbliga l'azienda a riassumerla

Licenziata per un video. In maniera illegittima. Danila, lavoratrice del punto vendita di Mondo convenienza a San Giuliano Milanese, è stata reintegrata dopo essere stata "allontanata" dal lavoro nel 2020 per un'intervista pubblicata sul giornale della Cgil, "Collettiva".

"Settembre 2020, Danila riceve una lettera di licenziamento dall’azienda per la quale lavora. Il motivo? Aver raccontato, nel suo ruolo di delegato sindacale, in un video di Collettiva la sua realtà lavorativa fatta di ansie, paure, controlli snervanti sui tempi per andare in bagno, autorizzazioni per poter bere sul posto di lavoro e molto altro", ricostruisce la Filcams Cgil di Milano che ha assistito la lavoratrice nella sua battaglia.

"Se sei madre, poi, è un problema per l’azienda e la cosa ti viene fatta pesare", proseguono dal sindacato. Ma "Danila non ci sta. Non è così che si può e si deve lavorare, in questo ambiente che esaspera lei, le colleghe e i colleghi". Così la dipendente si rivolge alla sigla e, assistita dallo studio Borali, "ricorre per attività antisindacale ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori e impugna il licenziamento individuale". "Nel gennaio 2021 il giudice condanna l'impresa per attività antisindacale intimando alla stessa il rientro in servizio di Danila e nel giugno 2023 la causa individuale si chiude con una sentenza che dà ragione alla lavoratrice", evidenziano dalla Filcams. Che insieme a Danila ha ottenuto una vittoria praticamente su tutta la linea.

"Il giudice ha infatti ritenuto il licenziamento una sanzione illegittima perché l’intervista non aveva scopi ingiuriosi ma è stata una legittima espressione di disagio della lavoratrice e delegata. Il diritto di critica è sempre legittimo e - concludono dal sindacato - le finalità discriminatorie del licenziamento, finalmente dichiarato nullo, sono accertate".