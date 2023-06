I maxi lavori alle case popolari di Rozzano

È quasi completata la ristrutturazione delle case Aler di Rozzano (nel Milanese), in parte finanziata col superbonus 110%. L'assessore regionale alla casa Paolo Franco, lunedì, ha visitato i cantieri, che riguardano anche aree commerciali.

Gli interventi legati al superbonus (sia su edifici totalmente di proprietà di Aler, sia di proprietà mista) ammontano a 133 milioni di euro, e di questi ne è stato realizzato circa il 70%. I lavori in via Larici, per esempio, finiranno nel secondo semestre del 2023: sono ormai ultimati al 90% per alcuni civici (2, 4, 6) e poco più indietro altri civici (8, 10). Cappotto esterno, solaio coibentato, nuovi balconi, impianto fotovoltaico, pulizia dell'impianto termico sono alcuni degli interventi effettuati.

"Grazie agli interventi al patrimonio Aler, Rozzano cambierà volto", ha dichiarato Franco.