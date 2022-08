Chiude (per lavori) un tratto di autostrada tra Milano e la Svizzera

Il tratto di autostrada A9 tra Saronno e Lomazzo nord resterà chiuso al traffico (in entrambe le direzioni) tra le 22 e le 6 nelle notti di mercoledì e giovedì 4 agosto per consentire lavori di manutenzione di un cavo dell'alta tensione. Il fatto è stato reso noto da società Autostrade attraverso una nota.

I viaggiatori diretti da Milano verso Como o il confine svizzero dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Saronno e immettersi sulla Sp233, successivamente sulla via Milano, via Como, Sp33, Sp23 e rientrare in autostrada allo svincolo di Lomazzo Nord.

I mezzi provenienti da Como/Chiasso e diretti a Milano, invece, dovranno effettuare il percorso inverso: uscire a Lomazzo Nord, immettersi sulla Sp23, successivamente sulla Sp33, via Como, via Milano, Sp233 e infine immettersi sull'autostrada in direzione Milano.