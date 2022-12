Cantieri sull'Autostrada A4: tutte le chiusure in programma

Sulla A4 Milano-Brescia, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne della stazione di Monza. La suddetta stazione sarà chiusa, in uscita per chi proviene da Brescia ed è diretto sulla A52 Tangenziale nord di Milano e Monza Sant'Alessandro, nelle tre notti di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 dicembre, con orario 22 - 5, per lavori di manutenzione delle pensiline di stazione. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, al km 136+500.

Nell’ambito delle lavorazioni avviate dal Consorzio Cepav due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia sono state programmate lavorazioni di demolizione del cavalcavia n. 230 al Km. 235+700 e varo del nuovo cavalcavia ex 234 al Km. 240+000. A tal fine, in A4 in entrambe le careggiate tra i caselli di Brescia Est e Desenzano (dal km 244+350 al Km 228+660), verrà chiuso il tratto autostradale dalle ore 22 di sabato 17 dicembre fino alle ore 6 di domenica 18 dicembre 2022.

I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Brescia Est e una volta convogliati nella S.R.11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Desenzano. Similmente i viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Desenzano e attraverso la S.R.11 potranno rientrare in A4 al casello di Brescia Est. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Brescia Est e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Desenzano.

Contemporaneamente ai lavori di cui sopra dalle ore 17 di sabato 12 novembre verranno chiuse le aree di Sosta Campagnola Est e Ovest. La società profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati.

Sulla A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori per la realizzazione della quarta corsia dinamica, saranno adottati i provvedimenti di chiusura di seguito indicati:

Sulla A4 Milano-Brescia dalle 21 di mercoledì 14 alle 5 di giovedì 15 dicembre:

sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Monza, verso Brescia.

Nella stessa notte, ma con orario 20 - 5, sarà chiusa anche l'area di servizio "Lambro sud", situata all'interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, immettersi sulla SP35 Milano Meda, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano e rientrare sulla A4 alla stazione di Monza;

sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa, verso Milano/Torino.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, saranno chiuse le aree di servizio "Novate nord" e "Lambro nord", situate all'interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, proseguire sulla SS36, verso Lecco, sulla A52 Tangenziale nord in direzione Rho e sulla SP35 Milano/Meda e immettersi sulla A8 in direzione Milano, uscire dallo svincolo di Cascina Merlata, al km 0+300 ed entrare sulla A4 attraverso lo svincolo di Pero; in ulteriore alternativa, procedere sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna ed entrare sulla A4 verso Torino attraverso la barriera di Milano Ghisolfa.

Sulla A4 Milano-Brescia dalle 21 di giovedì 15 alle 5 di venerdì 16 dicembre:

sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Viale Certosa e Monza, verso Brescia.

Nella stessa notte, sarà chiusa anche l'area di servizio "Lambro sud", con orario 20 - 5.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, rientrare dallo stesso svincolo nella direzione opposta, immettersi sulla A8 Milano-Varese e uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200 e seguire poi le indicazioni per Monza, lungo la A52 Tangenziale nord di Milano, con ingresso sulla A4 alla stazione di Monza;

sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa, verso Milano/Torino.

Nella stessa notte, ma con orario 20 - 5, saranno chiuse le aree di servizio "Novate nord" e "Lambro nord", situate all'interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, proseguire sulla SS36 verso Lecco, sulla A52 Tangenziale nord in direzione Rho e sulla SP35 Milano/Meda e immettersi sulla A8 in direzione Milano, uscire dallo svincolo di Cascina Merlata, al km 0+300 ed entrare sulla A4 attraverso lo svincolo di Pero; in ulteriore alternativa, procedere sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna ed entrare sulla A4 verso Torino attraverso la barriera di Milano Ghisolfa.

Sulla A8 Milano-Varese:

sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Milano-Brescia, per chi proviene da Varese ed è diretto verso Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200, immettersi sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Monza, con ingresso sulla A4 alla stazione di Monza, al km 139+000.