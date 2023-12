Lavori ai binari in viale Lunigiana e via Filzi: tram e bus deviati per tre mesi

Dall'inizio di gennaio a fine marzo verranno effettuati due interventi per rifare i binari del tram in viale Lunigiana e via Filzi. L'inizio dei lavori è fissato, rispettivamente, per il 3 e l'8 gennaio. I due interventi sono collegati e saranno svolti con squadre diverse, che opereranno contemporaneamente per velocizzare i tempi e ridurre l'impatto sulla viabilità.

In viale Lunigiana e via Ponte Seveso, il lavoro si concentrerà sul parterre centrale, lasciando le strade percorribili per tutta la durata dell'intervento. Fino alla fine di gennaio sarà chiusa (tranne che per i residenti) via Copernico. All'incrocio Schiapparelli-Ponte Seveso, a seconda delle fasi dell'intervento, sarà possibile transitare solo in alcune direzioni. Anche via Filzi sarà percorribile nel corso di tutti i lavori, limitando in alcune fasi la svolta nelle vie adiacenti. Per garantire lo spazio alla viabilità, nelle vie interessate sarà eliminata la sosta per tutto il tempo necessario all'intervento.

Sono previste anche deviazioni al trasporto pubblico. Dalla sera del 2 gennaio cambieranno servizio i tram 5 e 10, che percorrono l'area interessata (cambierà servizio anche il tram 9, nella sola serata del 2 gennaio). I bus 42, 87, 728, NM2 e NM3 subiranno qualche modifica nelle fermate e nel percorso.

"Abbiamo un'estesa infrastruttura - spiega Arianna Censi, assessora alla mobilità - che necessita di costante manutenzione a carico dell'amministrazione. Questi interventi, pianificati con attenzione per minimizzare gli inconvenienti per i residenti, mirano al rinnovamento dei binari e degli scambi per garantire negli anni l'efficienza e la sicurezza del servizio offerto dal trasporto pubblico".

Tutte le deviazioni

Tram 9. Solo il 2 gennaio, dopo le 23:30. Verso Centrale, i tram saltano le fermate di Repubblica, viale Monte Santo e via Filzi. Da viale Vittorio Veneto deviano in via Lazzaretto, via Settembrini e via Vitruvio. Fanno capolinea in piazza Duca D’Aosta anziché piazza 4 Novembre. Verso Porta Genova, i tram partono da piazza Duca D’Aosta e fanno il normale percorso.

Tram 5. Dal 2 gennaio (dopo le 23:30) al 28 marzo. Nelle due direzioni, i tram deviano e saltano le fermate tra Stazione Centrale (piazzale Duca D’Aosta) e Marche M5. Non fermano in piazza 4 Novembre, via Ponte Seveso, viale Lunigiana e piazza Carbonari. Quando deviano, i tram passano da via Galvani, via Filzi, via Galilei, viale Monte Santo, viale Monte Grappa, via Rosales, Garibaldi, via Ferrari, via Farini, via Bassi, via Lambertenghi, piazzale Lagosta e viale Zara. In alternativa, tra Stazione Centrale e Marche si può usare M3 + M5, cambiando a Zara.

Tram 10. Dal 2 gennaio (dopo le 23:30) al 28 marzo. I tram fanno capolinea in Stazione Centrale (la sera del 2 gennaio, in piazzale Duca D’Aosta; dal 3 gennaio, in piazza 4 Novembre). Non fanno servizio tra Centrale e viale Lunigiana. Si può usare M3 tra Centrale e Sondrio + il bus 43 fino in viale Lunigiana.

Bus 42. Dal 3 gennaio al 28 marzo. Nelle due direzioni, i bus deviano e saltano le fermate di viale Lunigiana e Stazione Centrale/via Tonale. Fermano in via Gioia e via Galvani.

Bus 728 (corse per Stazione Centrale). Dal 3 gennaio al 28 marzo. Verso Cusano Milanino, i bus deviano e saltano la fermata di Stazione Centrale/via Tonale. Fermano in via Galvani e via Melchiorre Gioia.

Bus 87. Dal 3 al 7 gennaio. Il capolinea di piazza 4 Novembre è spostato più indietro, all’altezza del civico 4. Da qui i bus ripartono verso Villa San Giovanni passando da via Filzi, via Galvani e via Gioia. Riprendono il percorso di sempre dalla fermata viale Lunigiana/via Zuretti. Saltano la fermata Stazione Centrale/via Tonale.

Bus 87. Dall'8 gennaio al 28 marzo. I bus fanno il capolinea di Stazione Centrale poco più avanti, in piazza 4 Novembre (di fronte alla stazione). Da qui ripartono verso Villa San Giovanni passando da via Galvani e via Gioia. Tornano al percorso di sempre da viale Lunigiana/via Zuretti. Saltano la fermata Stazione Centrale/via Tonale.

Bus NM2. Dall’8 gennaio al 28 marzo. Verso Abbiategrasso, è sospesa la fermata Stazione Centrale. Usate quella poco più avanti, in piazza 4 Novembre, di fronte alla stazione.

Bus NM3. Dall’8 gennaio al 28 marzo. Verso Comasina, i bus deviano e saltano la fermata di Stazione Centrale (via Filzi). Quando deviano, passano e fermano in via Galvani e via Gioia. Verso San Donato, fermano in piazza 4 Novembre.