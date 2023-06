Lavori sui binari: tutte le modifiche ai mezzi Atm

Lavori in corso. Da sabato 17 giugno Atm ha modificato i percorsi delle linee 3 e 9 per degli interventi di riqualificazione in via Montegani e piazza 24 maggio, che prevedono - ha fatto sapere la stessa azienda - "lla sostituzione dei binari, degli scambi dei tram e del manto stradale".

Queste tutte le modifiche e il piano predisposto da Atm:

Tram 3, dal 17 giugno al 18 luglio

I tram non fanno servizio tra il capolinea Duomo e piazza Abbiategrasso. Fanno normale servizio tra piazza Abbiategrasso e il capolinea Gratosoglio.

Linee alternative

• Tra Duomo e Porta Lodovica il tram 15

• Tra Porta Lodovica e piazza Abbiategrasso i bus B3

• Tra Duomo e piazza Abbiategrasso il tram 15 oppure M1 + M2 cambiando a Cadorna

Dal 17 giugno al 18 luglio

• Verso Porta Lodovica, i bus fermano in piazza Abbiategrasso, via Chiesa Rossa, Cermenate, piazza Maggi, via Spezia, piazza Belfanti, viale Liguria, viale Tibaldi, via Meda, San Gottardo, via Tabacchi, via Castelbarco e Porta Lodovica. Fa capolinea in viale Bligny 12. Solo il sabato non fermano in via Meda e corso San Gottardo.

• Verso piazza Abbiategrasso, i bus fermano in via Bocconi, via Tabacchi, via Conchetta, via Ascanio Sforza, Alzaia Naviglio Pavese, piazza Maggi, Cermenate e via Chiesa Rossa. Solo il sabato non fermano in via Conchetta, corso San Gottardo e via Ascanio Sforza. Passano in viale Tibaldi.

Da martedì 20 a giovedì 22 giugno, solo dalle 20 alle 5:30, i bus B3 saltano delle fermate rispetto al percorso normale

• Verso Porta Lodovica i bus deviano e saltano le fermate da viale Tibaldi/via Meda al capolinea Porta Lodovica. Non fanno via Meda e via Tabacchi, ma passano da viale Tibaldi e via Castelbarco.

• Verso piazza Abbiategrasso fanno il solito percorso.

Venerdì 23 e lunedì 26 giugno, solo dalle 20 alle 5:30, i bus B3 saltano delle fermate rispetto al percorso normale

• Verso Porta Lodovica i bus deviano e saltano le fermate da viale Tibaldi/via Meda a Castelbarco. Non percorrono via Meda e via Tabacchi, ma passano da viale Tibaldi.

• Verso piazza Abbiategrasso deviano e saltano le fermate da via Bocconi/via Sarfatti a viale Liguria. Non percorrono via Tabacchi e via Conchetta, ma passano da via Castelbarco e via Tibaldi.

Tram 3, dal 19 luglio al 31 agosto

I tram non fanno servizio tra il capolinea Duomo e piazza Abbiategrasso. Fanno normale servizio tra piazza Abbiategrasso e il capolinea Gratosoglio.

I cantieri coinvolgono strade che non consentono il passaggio dei bus. Quindi, al posto del tram 3 usare il tram 15 oppure M1 e M2 cambiando a Cadorna

Bus N15. Dal 17 giugno al 18 luglio

• I bus deviano in entrambe le direzioni e saltano le fermate tra piazza Abbiategrasso e corso Italia/via Lusardi.

• Passano e fermano in viale Bligny, via Bocconi, via Sarfatti, via Tabacchi, corso San Gottardo, via Conchetta, via Ascanio Sforza, via Alzaia Naviglio Pavese, piazza Maggi, via Da Cermenate, via Meda.

Solo venerdì 23 e lunedì 26 giugno, dalle 20 alle 5:30

I bus N15 deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra Castelbarco e viale Liguria. Passano da viale Tibaldi.

Bus 71. Dal 17 giugno al 18 luglio

Le corse serali cambiano percorso, in entrambe le direzioni, tra le fermate Porta Lodovica e largo Mahaler.

• Verso Famagosta passano e fermano in via Tabacchi.

• Verso Porta Lodovica passano e fermano in via Castelbarco e via Teuliè.

Fermate sospese del bus 71

• Corso san Gottardo/Lagrange (in entrambe le direzioni)

• Piazza 24 Maggio (in entrambe le direzioni)

• Viale Col di Lana (in entrambe le direzioni)

• Via Bocconi/via Sarfatti (in direzione Famagosta)

• Castelbarco (in direzione Famagosta)

Da martedì 20 a giovedì 22 giugno, solo dalle 20 alle 5:30

• Verso Porta Lodovica i bus 71 deviano e saltano le fermate da viale Tibaldi/via Meda a Castelbarco. Non percorrono via Meda e via Tabacchi, ma passano da viale Tibaldi.

Venerdì 23 e lunedì 26 giugno, solo dalle 20 alle 5:30

• Verso Porta Lodovica deviano e saltano le fermate da viale Tibaldi/via Meda a Castelbarco. Non percorrono via Meda e via Tabacchi, ma passano da viale Tibaldi.

• Verso Famagosta deviano e saltano le fermate da via Bocconi/via Sarfatti a viale Liguria. Non percorrono via Tabacchi e via Conchetta, ma passano da via Castelbarco e via Tibaldi.

Bus 59. Da martedì 20 a giovedì 22 giugno, dalle 20 alle 5:30

• Verso Porta Lodovica i bus deviano e saltano le fermate da viale Tibaldi/via Meda a Castelbarco. Non percorrono via Meda, corso San Gottardo e via Tabacchi, ma passano da viale Tibaldi.

• Verso Famagosta non cambiano percorso.

Bus 59. Venerdì 23 e lunedì 26 giugno, dalle 20 alle 5:30

• Verso Porta Lodovica i bus deviano e saltano le fermate da viale Tibaldi/via Meda a Castelbarco. Non percorrono via Meda e via Tabacchi, ma passano da viale Tibaldi.

• Verso Famagosta deviano e saltano le fermate da via Bocconi/via Sarfatti a viale Liguria. Non percorrono via Tabacchi e via Conchetta. Passano da via Castelbarco e viale Tibaldi.

Tram 9, dal 28 luglio al 31 agosto

I tram sono sostituiti dai bus B9 tra Porta Lodovica e Porta Genova. Fanno normale servizio tra il capolinea stazione Centrale e Porta Lodovica.

• I bus passano per viale Col di Lana, piazza 24 Maggio e piazzale Cantore. Per raggiungere il capolinea di Porta Genova, scendere alla fermata Porta Lodovica e prendete i bus in viale Bligny