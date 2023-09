Come verrà trasformato il piazzale della M1 di Bisceglie

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del piazzale del capolinea dei bus alla fermata della M1 di Bisceglie. Il progetto prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche, il miglioramento dell’accessibilità dei pedoni, il potenziamento della capacità di posti per autobus e la realizzazione di percorsi ciclabili e di una nuova velostazione.

I lavori, per un costo di circa 500mila euro e una durata di sei mesi, prevedono la realizzazione di percorsi per ipovedenti nel piazzale e l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche, attraverso la costruzione di nuovi attraversamenti pedonali e scivoli, in modo da garantire il completo accesso a tutte le banchine degli autobus.

Nel contempo si amplieranno gli spazi di sosta degli autobus nel piazzale e sarà realizzata anche una nuova velostazione, con 150 posti, per la posa delle biciclette in sicurezza sul grande marciapiede a sud del piazzale.

Per favorire l’accesso alle persone che si muovono in bicicletta è prevista anche la realizzazione di nuove piste ciclabili, per la maggior parte in sede protetta, con corsie separate dagli autobus. Questi interventi permetteranno ai ciclisti di raggiungere le vie Bisceglie, Zurigo, Spagliardi e Dei Calchi Taeggi e vanno a completare il quadro degli interventi della mobilità. I lavori verranno realizzati senza prevedere lo spostamento dei capolinea dal piazzale.