Apre un cantiere in Porta Ludovica: mezzi atm deviati fino a settembre

Dal 2 maggio all’11 settembre ci saranno i lavori per la riqualificazione dei binari e degli scambi dei tram in piazzale di Porta Lodovica, a Milano. A dare notizia dell’intervento è il Comune con una nota. I lavori, svolti da Atm, sono da inquadrare nell’ottica di un costante miglioramento della sicurezza e prevede un rinnovamento straordinario dei binari che, in quell'area, risalgono per la maggior parte agli anni ’80.

I lavori saranno divisi in tre fasi, con relative cantierizzazione e modifiche del trasposto pubblico locale, per ridurre il più possibile l’impatto sulla viabilità. Le opere necessarie per la realizzazione dei nuovi impianti di armamento tranviario implicheranno interventi su 600 metri di binari, la realizzazione di sette nuovi scambi in radiofrequenza e l’adeguamento della linea di alimentazione aerea al nuovo tracciato tranviario. Cambierà anche la pavimentazione dell’area: i masselli attualmente presenti saranno sostituiti dall’asfalto.

Come cambiano i mezzi Atm per i lavori in Porta Ludovica

Dal 2 maggio al 30 luglio

Tram 9. È sostituito dai bus B9 tra piazza 5 Giornate e Porta Genova. I tram fanno normale servizio tra Centrale e la fermata Monte Nero/5 Giornate.

Cambiate in 5 Giornate per proseguire coi bus B9. Per raggiungere il capolinea Stazione Genova, scendete alla fermata piazza 5 Giornate e prendete i bus, che passano per piazza 5 Giornate, viale Regina Margherita, viale Caldara, piazza Medaglie d’Oro, viale Sabotino, viale Bligny, via Bocconi, via Sarfatti, via Col di Lana. Da qui fanno le stesse fermate del tram fino a Porta Genova.

Bus B9. Trovate il percorso e le fermate in queste mappe. Dal 2 maggio trovate gli orari dei bus sull'app Atm, alla voce Cerca linee > bus B9.

Dal 2 maggio all’11 settembre

Bus 59 e 79. Fanno servizio tra Famagosta (linea 59), Gratosoglio (linea 79) e la fermata via Castelbarco (Bocconi). Saltano le fermate di Porta Lodovica.

Bus 71 (corse serali), N25 e N26. Saltano la fermata di Porta Lodovica. In alternativa, usate la fermata provvisoria in via Gian Galeazzo.

Bus N15. Saltano la fermata di viale Col di Lana. In alternativa, usate la fermata provvisoria in via Gian Galeazzo.

Bus N26. Saltano la fermata di Porta Lodovica. In alternativa, usate la fermata di via Col di Lana.

Trovate i percorsi provvisori delle linee in queste mappe.

Dal 9 luglio al 30 luglio

Linea 15. I tram sono sostituiti dai bus B15 tra piazza Abbiategrasso e Duomo. Fanno normale servizio tra Rozzano e piazza Abbiategrasso.

Cambiate in piazza Abbiategrasso per proseguire coi bus B15. Per raggiungere il capolinea Duomo, scendete alla fermata Abbiategrasso e prendete i bus che fanno le stesse fermate del tram fino in via Tibaldi. Da qui, proseguono via Giambologna (verso Duomo), via Castelbarco (verso Abbiategrasso), via Sarfatti, via Bocconi, viale Beatrice d’Este, corso Italia e fanno capolinea in via Gonzaga (Duomo).

In alternativa, per arrivare in centro, da piazza Abbiategrasso usate il tram 3 fino in Duomo o la M2 fino a Cadorna.

Bus B15. Trovate il percorso e le fermate in queste mappe. Dal 9 luglio trovate gli orari dei bus sull'app Atm, alla voce Cerca linee > bus B15.

Dal 31 luglio all’11 settembre