Lavori per cantieri nella autostrade attorno a Milano: tutte le chiusure

Nei prossimi giorni sono previste diverse chiusure per lavori sulle autostrade attorno a Milano.

Chiusura sull'Autostrada A4

Sull'A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21 di lunedì 21 alle 5 di martedì 22 agosto, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bergamo o Grumello.

Chiusura sull'Autostrada A1: Melegnano

Sull'A1 Milano-Napoli, per consentire lavori propedeutici agli interventi di ampliamento alla quarta corsia del tratto Milano sud-Lodi, sarà necessario chiudere lo svincolo di Melegnano, in uscita per chi proviene da Bologna, nelle cinque notti di lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 agosto, con orario 21 - 5. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Binasco o di San Giuliano.

Chiusura sull'Autostrada A8

Sull'A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, di pavimentazione e di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di lunedì 21 alle 5 di martedì 22 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e l'allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Milano. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, si consiglia di percorrere la SS33 del Sempione e la SP300, per rientrare sulla A8 allo svincolo di Lainate/Arese; in ulteriore alternativa, proseguire sulla strada statale fino al Raccordo Fiera ed entrare sulla A8 allo svincolo Fiera di Milano.