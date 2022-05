L'ex caserma che diventerà una sede della polizia. Lavori partiti

Lavori in corso all'ex caserma Montello di via Caracciolo (zona piazza Firenze), da anni in disuso, per trasformarla nella cosiddetta cittadella della sicurezza. Sarà una nuova sede della polizia. Da qualche giorno, in particolare, sono in corso lavori di demolizione e bonifica. "La polizia lascerà all'università Cattolica la sede di largo Gemelli", spiega la presidente del municipio 8 Giulia Pelucchi, "e l'università, a compensazione, interviene per ristrutturare alcune palazzine della caserma santa Barbara dell'esercito".

La polizia, cedendo la sede di largo Gemelli, si trasferirà in via Caracciolo all'ex Montello. E' il frutto di un protocollo d'intesa a tre, fra la polizia stessa, l'università Cattolica e il ministero della difesa. L'annuncio dell'accordo era stato dato a fine 2019. Nelle ultime settimane, con lo scoppio della guerra da parte della Russia in Ucraina, alcuni avevano proposto la Montello come sede temporanea per accogliere i rifugiati ucraini. Nel corso del 2017 la caserma era stata utilizzata proprio come centro accoglienza per i migranti.