Ci sarà una chiusura notturna tra l'A8 e l'A4

Chiusura notturna tra venerdì 2 e sabato 3 dicembre per il raccordo tra l'A8 e l'A4 per consentire un'attività di ispezione del viadotto "Fiorenza". Lo annuncia Autostrade per l'Italia.

La chiusura sarà dalle 22 di venerdì sera alle 5 di sabato mattina. Per chi proviene da Varese sarà chiuso il ramo di allacciamento sul raccordo Milano viale Certosa, oppure il ramo di allacciamento sulla A4 verso Brescia, in modalità alternata (o l'uno o l'altro a seconda del momento).

Per chi, da Como o Varese, deve recerasi a Milano città, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire allo svincolo di Cascina Merlata-Gallaratese. A quel punto si può imboccare l'ex statale 11 del Sempione per un chilometro e uscire al primo svincolo disponibile (indicazioni per Rho Fiera Milano/A4), entrando sull'A4 dallo svincolo di Pero.

Oppure, sempre verso Milano città, si può immettersi sull'A4 verso Brescia, uscire a Cormano e invertire il senso di marcia per rientrare in A4 verso Torino, per poi uscire dallo svincolo di viale Certosa in direzione centro. O ancora, da Cascina Merlata si può raggiungere via Gallarate e muoversi da lì verso Milano.

Dalla A8 verso Brescia, proseguendo sul raccordo autostradale di viale Certosa si può invece invertire il senso di marcia in piazzale dei Laghi e seguire le indicazioni per l'A4 verso Brescia.