I lavori per più di 100 milioni alle ferrovie in Lombardia

Si sono conclusi lavori per 114 milioni di euro per la manutenzione e il potenziamento delle infrastrutture programmate in Lombardia da Rete Ferroviaria Italiana. Le linee interessate sono state la Como-Molteno-Lecco, la Lecco-Tirano, la Milano San Cristoforo-Milano Rogoredo, la Pavia-Casalpusterlengo e la Milano-Domodossola.

Sulla linea Como-Lecco (tra Albate e Molteno e tra Molteno e Lecco) si sono conclusi i lavori per realizzare sottopoassi e pensiline (Oggiono e Molteno) e per adeguare i marciapiedi allo standard europeo a Molteno. Il tutto ha comportato 20 milioni di euro di spesa. Sulla linea Lecco-Tirano sono stati eseguiti lavori multisettoriali di manutenzione straordinaria e potenziamento propedeutici alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e, fino al 10 settembre, sono in programma i lavori di rinnovo dei binari e degli impianti di trazione elettrica (tra Sondrio e Tirano). Da terminare anche il restyling della stazione di Tresenda. Gli interventi su questa linea ammontano a 35 milioni.

La nuova stazione di Porta Romana

Sulla linea Milano Rogoredo-Milano San Cristoforo è stata realizzata la nuova fermata di Porta Romana e i binari sono stati spostati per consentire la realizzazione del villaggio olimpico. L'investimento è in questo caso di 16 milioni di euro. Sulla linea Pavia-Casalpusterlengo sono state eseguite attività di rinnovo binari e manutenzione alle opere civili per un investimento economico di 33 milioni di euro. Sulla linea Milano-Domodossola, infine, sono in corso fra le stazioni di Sesto Calende interventi di manutenzione straordinaria che si concluderanno il 10 settembre. Per questi interventi sono stati investiti 10 milioni di euro.