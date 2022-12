Un piccolo Idroscalo, una piscina e un centro sportivo: ecco il nuovo Lido di Milano

Il Lido rinasce. A inizio gennaio partiranno i lavori di rifacimento dello storico centro balneare e sportivo di piazzale Lotto a Milano, inaugurato nel 1931. I cantieri dovrebbero durare un paio di anni, con il Lido che potrebbe riaprire - completamente rinnovato - nel 2025.

"Si parte con i lavori a gennaio e serviranno 24 mesi per la realizzazione del nuovo centro sportivo, la trasformazione dell'attuale piscina, la realizzazione di quella nuova e la manutenzione degli immobili esistenti - ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo podcast quotidiano Buongiorno Milano -. Poi ci vorranno ulteriori sette mesi per la demolizione e ricostruzione del padiglione cabine individuali.

Parte una nuova vita per un luogo della nostra città che tanta parte ha avuto e avrà nella vita delle e dei milanesi".

La piscina del Lido è chiusa da tre anni, anche a causa della pandemia, "è obsoleta e priva di un impianto filtrante, le strutture sono invecchiate e il palazzo nel suo insieme ha bisogno di una profonda trasformazione più in linea con le attuali sensibilità", ha sottolineato Sala. A occuparsi dei lavori sarà la "Ingesport health and Spa consulting S.A", società spagnola che gestisce i centri "Go fit" in giro per il mondo e che gestirà anche il Lido per i prossimi 42 anni.

"Come contropartita si farà carico di un piano di rifacimento da 25 milioni di euro, e nell'accordo si è posto grande attenzione ai prezzi che saranno praticati agli utenti - ha assicurato il sidnaco -. I lavori riguardano il recupero e la riqualificazione degli edifici storici, la salvaguardia dell'uso sportivo di tutta l'area, la realizzazione di un nuovo centro sportivo indoor per sfruttare le potenzialità della struttura nell'arco dell'intero anno".

E non solo. "Verrà posta grande attenzione al verde. Scomparirà la grande piscina a favore di uno specchio d'acqua in stile piccolo Idroscalo, dove praticare canoa e kajak tutto l'anno. A questo si affiancherà una vasca estiva, sorgerà poi - ha concluso Sala - una nuova palazzina che ospiterà un centro ludico e sportivo molto attrezzato e dedicato al fitness".